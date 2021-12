Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft nagenoeg gelijk

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen eerste en tweede kerstdag nagenoeg gelijk gebleven, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op tweede kerstdag worden daar 1983 mensen met corona behandeld. Op eerste kerstdag waren dat er vijf minder en lagen 1978 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.