Israël wil bevolking Golanhoogte verdubbelen

Israël wil de bevolking van de sinds 1967 bezette Golanhoogte verdubbelen tot 100.000 mensen. Premier Naftali Bennett heeft dat aangekondigd tijdens een regeringsbijeenkomst in een kibboets op het strategisch gelegen plateau nabij Syrië.

De plannen voorzien in twee nieuwe nederzettingen en uitbreiding van de stad Katzrin, waarmee een investering van omgerekend 280 miljoen euro is gemoeid. De Golanhoogte moet volgens Bennett het technologisch centrum voor hernieuwbare energie in Israël worden.

Israël veroverde de Golanhoogte in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog en annexeerde het gebied in 1981. Volgens het internationaal recht behoort het tot Syrië. De Amerikaanse regering erkende vorig jaar evenwel de Israëlische soevereiniteit over de hoogvlakte van ongeveer 60 bij 25 kilometer.

‘Na meer dan tien jaar van verschrikkelijke burgeroorlog in Syrië, begrijpt ieder weldenkend mens op de wereld dat Israëlische, kalme, bloeiende en groene Golanhoogten beter zijn dan enig ander alternatief’, zei Bennett. ‘De Golanhoogten zijn Israëlisch, dat staat buiten kijf.’

Iets meer dan de helft van de bewoners van de Golanhoogte is joods. De rest zijn druzen en een kleine groep alawieten.