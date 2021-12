Griekse oud-president Papoulias (92) overleden

De Griekse oud-president Karolos Papoulias is zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Hij diende van 2005 tot 2015 twee termijnen als staatshoofd, een periode waarin het land door een diepe economische crisis ging.

Papoulias was medeoprichter van de socialistische PASOK-partij. Hij was in de jaren 80 en 90 minister van Buitenlandse Zaken. De enorme bezuinigingen waartoe de regering tijdens zijn presidentschap onder druk van internationale geldschieters besloot, maakten hem een stuk minder populair bij de bevolking. Uit solidariteit aanvaardde hij toen geen salaris.

Huidig president Katerina Sakellaropoulou prees Papoulias voor zijn rol in het verzet tegen de nazi’s en tegen het militaire regime dat tussen 1967 en 1974 over Griekenland heerste.