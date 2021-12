Mensen die zijn geboren in 1974 of 1975 mogen boosterprik halen

Mensen die in 1974 of 1975 zijn geboren mogen nu een boosterprik tegen het coronavirus halen. Zorgminister Hugo de Jonge twitterde zondag dat deze groep vanaf 11.00 uur online een afspraak kan maken.

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars van de omikronvariant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: het wordt dat van Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties.