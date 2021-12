China ontslaat kopstuk Communistische Partij Xinjiang

De reden voor het ontslag van 66-jarige kopstuk is niet bekendgemaakt. De aankondiging komt enkele dagen nadat het Amerikaanse Congres heeft gestemd voor een wet die de import van Chinese producten kan verbieden als de producenten niet ‘duidelijk en overtuigend’ kunnen aantonen dat er geen sprake is geweest van dwangarbeid bij de productie. Chen is in 2020 door de Verenigde Staten op een zwarte lijst geplaatst.

In het westelijk gelegen Xinjiang leven de Oeigoeren en andere moslimminderheden die volgens critici door de Chinese regering worden onderdrukt. Het Westen beschuldigt China van genocide op de Oeigoerse moslimminderheid, maar Beijing ontkent dat met klem.

Heropvoedingskampen

VN-experts en mensenrechtenorganisaties schatten dat de afgelopen jaren meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, zijn vastgehouden in een enorm systeem van ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang. China zegt dat het beleid daar extremisme helpt bestrijden.

De benoeming van een nieuwe leider in deze strategische regio van China kwam op eerste kerstdag. Peking maakt gewoonlijk gebruik van de westerse feestdagen om politiek gevoelige beslissingen door te voeren.