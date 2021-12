Youp van ‘t Hek eert gesloten cultuursector met kerstgedicht

De lofzang op de cultuursector van Van ‘t Hek is geplaatst op de website van theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Bij wijze van ‘adventskalender’ lanceert het theater elke dag een korte verrassing van een bekende cabaretier voor de cultuurliefhebbers die nu thuiszitten. Grote namen als Jochem Myjer, Pieter Derks en Lebbis & Jansen werken mee aan het initiatief.

Van ‘t Hek was in oktober net begonnen met zijn allerlaatste tournee ooit, De Laatste Ronde! De komiek speelt de voorstelling de komende twee jaar in alle theaters in Nederland en Vlaanderen waar hij de afgelopen vijftig jaar heeft gespeeld. Het is de bedoeling dat hij de tournee afsluit op 28 februari 2024, de dag dat hij 70 jaar oud wordt, in Theater Carré.