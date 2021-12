Aantal nieuwe coronagevallen iets omhoog

Het aantal coronabesmettingen is licht opgelopen ten opzichte van het vorige etmaal. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 12.629 meldingen van positieve tests. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren dat er 12.517.

Het aantal coronabesmettingen lag nog steeds wel een stuk lager dan een week geleden. Op die zaterdag werden er ruim 14.672 besmettingen bevestigd.

In hoeverre een DigiD-storing op vrijdag invloed heeft gehad op de cijfers is niet bekend. Als gevolg van die storing konden sommige mensen niet inloggen, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 45 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.