Paus roept op tot dialoog en waarschuwt tegen afzondering

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kerstzegen Urbi et Orbi (Voor de stad en voor de wereld) gewaarschuwd voor het gevaar dat we ons afzonderen van anderen in deze tijden van pandemie, en roept op tot dialoog. Zonder dialoog, tussen mensen en landen, zullen conflicten oplaaien, zei hij vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.