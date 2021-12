Leden Onze Taal kiezen wappie als woord van 2021

De leden van Genootschap Onze Taal hebben wappie gekozen tot ‘Onze Taal-woord van 2021’. Dat maakte de directeur van Onze Taal, Vibeke Roeper, bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Een wappie is ‘een persoon die een andere kijk op de feiten heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het pandemiebeleid, en die daarom soms raar wordt gevonden’. Deze mensen gebruiken wappie vaak zelf ook als geuzennaam. Het woord karakteriseert het jaar 2021 het best, vinden de leden: het is een afspiegeling van het ingrijpende coronabeleid en de kritiek daarop.

Op de tweede plaats eindigde snottebellenprotocol (beleid dat bepaalt bij welke verkoudheidsklachten kleine kinderen naar school mogen) en derde werd pandemoe (de pandemie moe; gemoedstoestand die je kan overvallen na bijna twee jaar corona en coronamaatregelen).

Prikspijt

De tien genomineerde woorden waren boosteren, flitsbezorger, havermelkelite, knaldrang, pandemoe, snottebellenprotocol, vaccinatielocatie, wappie, woonkloof en zelftest.

Onze Taal heeft 22.000 leden. Van hen bracht 15 procent zijn stem uit.

Afgelopen dinsdag riep de Dikke van Dale prikspijt uit tot woord van het jaar 2021. Dat is de spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren, al gaf coronaminister Hugo de Jonge er van de week een andere draai aan - hij suggereerde dat ook mensen prikspijt voelen die zich juist níet hebben laten vaccineren. ‘Als je op de ic ligt omdat je géén prik hebt genomen. Dan heb je pas prikspijt’, schreef hij op Twitter.