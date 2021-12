2021 was een nat jaar

Het afgelopen jaar viel er gemiddeld genomen veel regen. Op sommige plekken was het zelfs zeer nat. Zo viel in het Limburgse Schaesberg ruim 30 procent meer neerslag dan normaal, blikt Weeronline terug.

Vooral in de zomer regende het veel in de Limburgse heuvels, met de zware overstromingen tot gevolg. "Er viel op grote schaal meer dan 400 millimeter regen in Zuid-Limburg", aldus het weerbureau. "Schaesberg noteerde zelfs een bizarre hoeveelheid van 477 mm in de maanden juni, juli en augustus." Ook in Vaals en Ubachsberg was het erg nat.

In het Noord-Hollandse Bergen heeft het eveneens veel geregend. Weeronline verwacht daar dit jaar 28 procent meer neerslag dan normaal. Ook in het Friese Bergum en Eernewoude was het volgens Weeronline afgelopen jaar erg nat.

Geen records verbroken

Gemiddeld valt er in ons land jaarlijks 851 millimeter regen, tegen 890 millimeter dit jaar. In delen van Limburg, Noord-Holland en Friesland viel meer dan 1000 millimeter, aldus het weerbureau. Records werden echter niet verbroken.

Van een groot neerslagtekort was dit jaar dus geen sprake. Volgens Weeronline kampten we in de voorgaande jaren wel vaak met extreme droogte. Zo was de gemiddelde neerslag in het land vorig jaar weliswaar iets hoger dan het jaar ervoor, maar toen was het in de lente erg droog. Dat gold ook voor de zomers van 2018 en 2019.

Het weerbureau kijkt ook terug naar de winterse neerslag in februari, toen dorpen afgesloten raakten van de buitenwereld, snelwegen geblokkeerd raakten en er geen treinen reden. Het sneeuwde van zaterdagavond 6 februari tot maandag 8 februari en op sommige plekken viel ruim 25 centimeter. Ook was het tot nu toe volgens Weeronline vijf keer glad door ijzel. Vermoedelijk wordt tweede kerstdag de zesde keer waarop het oppassen geblazen is op de wegen.