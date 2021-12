Onrustige kerstavond door brandjes in Brabantse Veen

In het Noord-Brabantse Veen zijn vrijdagavond meerdere auto’s in vlammen opgegaan. Volgens de politie kwamen er zo’n tweehonderd mensen op af. De brand was in de Witboomstraat, waar rond deze tijd van het jaar vaker auto’s in brand worden gestoken in het dorp in de gemeente Altena.

Vorig jaar kondigde de gemeente een noodverordening af in Veen, nadat het een aantal avonden achter elkaar erg onrustig was geweest. Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij dat in het verleden uitliep op rellen.

Diverse lokale media melden dat er op kerstavond op meerdere plekken in de omgeving brand was. Een woordvoerster van de veiligheidsregio kon bevestigen dat er twee auto’s in vlammen zijn opgegaan in de Witboomstraat en wist ook van een melding van brandende autobanden even verderop bij het viaduct van de Veldstraat.

De politie heeft niet opgetreden tegen de menigte die afkwam op de brand. Volgens een woordvoerder is wel gekeken of de brandweer veilig zijn werk kon doen.