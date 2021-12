Kans op corona met kerst ‘klein, maar niet uit te sluiten’

De kans om deze feestdagen besmet te raken met corona of naasten te besmetten, is volgens epidemioloog van het LUMC in Leiden Olaf Dekkers klein. ‘Maar zeker niet uit te sluiten.’

Er lopen op dit moment in Nederland minimaal 50.000 besmettelijke mensen rond, rekent Dekkers voor. Bij het RIVM komen nog dagelijks meer dan 10.000 nieuwe besmettingen binnen. Iedereen is ongeveer een dag of vijf besmettelijk. Niet alle besmettelijke mensen doen een PCR-test, dus volgens Dekkers zijn er momenteel waarschijnlijk een stuk meer mensen die corona kunnen doorgeven.

De groep besmettelijke mensen is echter niet gelijk verdeeld over het land en dat maakt het volgens Dekkers haast onmogelijk om de kans dat je iemand treft die corona heeft in een cijfer uit te drukken. ‘Corona komt voor in clusters van mensen, omdat veelal bijvoorbeeld huisgenoten elkaar besmetten.’ Om de kans te berekenen dat je tijdens het kerstdiner naast iemand zit die het virus heeft, zou je eigenlijk middels een grote loterij moeten worden gekoppeld aan een willekeurig groepje mensen om de feestdagen mee door te brengen. ‘Eigenlijk wel een grappig idee.’

Vier gasten

Wie eenmaal aan de kerstdis zit, moet even goed om zich heen kijken. Want: ‘hoe groter de groep, hoe groter de kans dat daar iemand met corona tussenzit.’ Officieel mag je met de feestdagen vier gasten thuis uitnodigen. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid hield begin december 83 procent van de mensen zich aan de regels voor het maximaal aantal bezoekers thuis.

Belangrijk is uiteraard ook of het gezelschap gevaccineerd is of niet. Maar het verschil in besmettelijkheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden is niet meer zo helder als eerder in de crisis, legt Dekkers uit. ‘De werking van vaccins neemt af en dan is het de vraag wie er al een boosterprik heeft gehad.’ Ook het effect van de nieuwe en waarschijnlijk besmettelijker omikronvariant van het virus speelt mee.

Thuis blijven

Tot slot hebben sommige mensen ervoor gekozen om uit voorzorg voorafgaand aan de kerstdagen zo min mogelijk mensen te zien. In het algemeen raadt Dekkers mensen aan om klachten, hoe mild ook, heel serieus te nemen. ‘Laat je uiteraard testen, maar beslis misschien ook gewoon om dit jaar met kerst of nieuwjaar gewoon een keer thuis te blijven. Ook al heb je alleen een snotneus.’

Als volgens Dekkers mensen dit alles in acht nemen, tijdens kerst afstand houden van het gezelschap en de ruimte voldoende ventileren, ‘dan moet het goed kunnen gaan.’