Rusland: tienduizend soldaten van grens Oekraïne terug naar basis

Nog altijd zijn in Russische regio’s die grenzen aan het buurland tienduizenden militairen gestationeerd, wat in Oekraïne en westerse landen al weken leidt tot zorgen en speculatie over een mogelijke invasie. Rusland benadrukt telkens daar geen plannen voor te hebben, maar de militaire aanwezigheid leidt wel tot oplopende spanningen. President Vladimir Poetin wil garanties dat Oekraïne geen lid van de NAVO wordt.

Rusland annexeerde in 2014 de Krim, die tot dan toe bij Oekraïne hoorde. Ook is Moskou betrokken bij het slepende conflict tussen pro-Russische separatisten en de Oekraïense regering in het oosten van Oekraïne. De relatie tussen Moskou en Kiev is al jaren slecht.

Hoeveel militairen precies rond de Oekraïense grenzen zijn samengetrokken, is niet bekend. Amerikaanse inlichtingendiensten schatten het op tegen de 100.000.