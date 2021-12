Koude eerste kerstdag met in het zuiden wat sneeuw

De grens tussen zachte en koude lucht ligt precies boven Nederland. Daardoor staat deze eerste kerstdag in het teken van grote regionale verschillen, meldt Weeronline. In het zuiden begint de dag bewolkt met neerslag en lokaal kan het wit worden. In de rest van het land is het droog en vrij zonnig, maar wel flink koud met temperaturen onder nul en een gure wind.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat het tijdens kerst weer tot sneeuw komt. Maar van een officiële witte kerst is geen sprake. Daarvoor moet er op beide kerstdagen bij het KNMI in De Bilt een gesloten sneeuwdek liggen.

Op tweede kerstdag probeert een neerslaggebied vergezeld met zachte lucht de kou te verdrijven. Daardoor kan het enige tijd ijzelen. In de loop van tweede kerstdag wint de zachte lucht steeds meer terrein en de ijzel gaat over in regen. In het noorden houdt de gladheid tot in de late avond en mogelijk zelfs tot maandagochtend aan.