Lichte aardbeving schudt deel Zwitserland op

Een deel van Zwitserland is op kerstochtend opgeschud door een lichte, maar voelbare aardbeving. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van het noordwestelijk gelegen stadje Porrentruy, niet ver van de grens met Frankrijk. Volgens de Zwitserse seismologische dienst had de aardbeving een kracht van 4.1.

De aardbeving was vermoedelijk in een groot gebied te voelen. Met een dergelijke kracht zou volgens de dienst lichte schade ontstaan kunnen zijn, maar volgens Zwitserse media zijn daarover geen meldingen bekend. De politie kreeg wel diverse telefoontjes van bezorgde burgers.