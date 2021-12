Bert van der Veer: haardvuur gaat net zo scoren als kerstfilm

Het vier uur durende haardvuur waar SBS6 op Eerste Kerstdag mee uitpakt, kan qua kijkcijfers nog weleens verrassen. Tv-kenner Bert van der Veer denkt dat het tafereel mogelijk net zo goed gaat scoren als wanneer de zender voor een kerstfilm had gekozen.

‘Er zijn zeker wel mensen die dit bij het kerstdiner aanzetten’, voorspelt Van der Veer. ‘Ook online zijn dergelijke haardvuren wel te vinden, maar dit is makkelijker. Qua kijkcijfers denk ik dat het misschien wel net zo goed zal scoren als een kerstfilm.’ En ook als dat niet het geval is, is er geen man overboord, meent hij. ‘Nee, dat maakt niet uit. Ook op een avond dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden kijken mensen massaal niet naar SBS6. Daar wordt van tevoren wel rekening mee gehouden.’

Van der Veer snapt wel dat SBS6 ervoor gekozen heeft om deze kerst iets ludieks te proberen. ‘Alles wat SBS6 op zo’n avond probeert is bij voorbaat al een verloren strijd’, zegt hij. Daarvoor is de concurrentie op zenders als RTL 4 en de NPO-zenders gewoonweg te sterk. Beide zenders hebben op prime-time een populaire Nederlandse film geprogrammeerd. ‘Wat je ook doet, je trekt er weinig kijkers mee en met zo’n haardvuur kan je toch nog een beetje publiciteit en aandacht genereren. Wat dus ook al gebeurd is.’