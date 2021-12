Omikronvariant ook op Curaçao geconstateerd

Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er vooral een grote stijging in het aantal infecties te zien bij mensen tussen de 18 en 33 jaar. Vanaf zondag 26 december kunnen alle volwassenen op het eiland een extra prik krijgen. In dat kader wordt onder meer een grote priklocatie in voetbalstadion SDK geopend. Dit weekend komen 60.000 boosterprikken uit Nederland aan op het eiland.

Gerstenbluth legde vrijdag tijdens een persconferentie ook uit dat cruiseschepen die willen aanmeren in Curaçao zich aan strenge regels moeten houden. Het cruiseschip Odessey of the Seas werd enkele dagen geleden door zowel Curaçao als Aruba geweigerd toen bleek dat zeker 55 passagiers en bemanningsleden positief hadden getest op corona.

In het algemeen geldt dat cruiseschepen die wel mogen aanmeren, moeten melden hoeveel van de passagiers aan boord zijn gevaccineerd. Alleen gezonde mensen mogen aan land.