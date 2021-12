Paus Franciscus roept op kerstavond gelovigen op nederig te zijn

Nederigheid. Daartoe riep paus Franciscus op kerstavond zijn toehoorders in de Sint-Pietersbasiliek op. ‘Laat ons niet huilen om de grootsheid die we niet hebben. Laat ons ophouden met klagen en lange gezichten trekken en laten we ons onthouden van de hebzucht die ons altijd ontevreden laat’, zo sprak het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk tijdens de nachtmis.

Volgens de paus is Kerstmis een tijd om ‘sociale erkenning’ naast je neer te leggen. In plaats daarvan zouden mensen zich ‘nederig’ moeten tonen, aldus de 85-jarige Franciscus. Dat heeft God volgens hem ook gedaan terwijl mensen succes najaagden en op een voetstuk wilden klimmen. Ook wees hij erop dat Jezus in armoede is geboren.

Ongeveer 1500 gelovigen woonden de mis bij. Ze droegen maskers en hielden afstand van elkaar terwijl ze rond het pauselijke altaar zaten. Het is het tweede jaar op rij dat de kerst in het Vaticaan vanwege corona sober gevierd moet worden. Iets waar de paus volgens Vaticaanexperts toch ook de pee over inhad.

Franciscus zal zaterdag op eerste kerstdag rond het middaguur de traditionele zegen Urbi et Orbi uitspreken.