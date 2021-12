Actiegroep legt dode biggetjes en konijnen ‘op 75 locaties’

In Hilversum werden vrijdag overdag dode biggetjes op straat aangetroffen aan de Schapenkamp, bevestigt de politie berichtgeving door NH Nieuws. Tegen de lokale nieuwszender vertelt een vrouw die de dieren aantrof dat zij ‘zich werkelijk rot geschrokken’ is. De politie Midden-Nederland bevestigt het incident en zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om ‘doodgeboren biggetjes’. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en kijkt of het strafbaar is. ‘Mogelijk wordt er in de loop van volgende week meer over bekendgemaakt’, aldus een woordvoerster.

De actiegroep zegt op Facebook dat het gaat om een ‘gecoördineerde actie’ die afgelopen nacht plaats heeft gevonden. Zij zeggen dode dieren onder meer te hebben neergelegd bij slachthuis Vion in Boxtel, op het mediapark in Hilversum, bij enkele kranten, bij het gemeentehuis van Boxtel en bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.

‘Kies voor een diervriendelijke kerstmaaltijd’, adviseren de activisten aan hun lezers op de site.