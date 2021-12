Na invoering lockdown ruim helft meer met iDEAL betaald

De via iDEAL betaalde bedragen liggen ook veel hoger dan in een doorsneeweek, meldt merkeigenaar Currence. De onlinetransacties waren op bepaalde dagen voor kerst goed voor een omzet die 80 procent hoger lag dan normaal.

Webwinkels hebben het tijdens lockdowns extra druk nu het onmogelijk is om bijvoorbeeld kleding of speelgoed in fysieke winkels te kopen. Dat is ook duidelijk terug te zien in vergelijking met twee jaar geleden. Ten opzichte van de week voor kerst in 2019 betaalden Nederlanders de afgelopen zeven dagen 70 procent vaker met iDEAL. Maar het lijkt voor webshops ook drukker dan een jaar geleden, toen de regering half december niet-essentiële winkels ook al sommeerde de deuren te sluiten. Ten opzichte van de week voor kerst 2020 is het aantal iDEAL-betalingen met een vijfde gestegen.

De verschuiving naar webwinkelen is door de pandemie versneld, zo is op te maken uit mijlpalen die iDEAL dit jaar behaalde. Zo werden op de dag voor Black Friday voor het eerst meer dan 5 miljoen transacties via deze betaalmethode verwerkt. Ook is 2021 het eerste jaar waarin meer dan 1 miljard keer met iDEAL werd betaald.