Rusland legt Google en moederbedrijf Facebook miljoenenboetes op

De autoriteiten zeggen dat de techbedrijven ondanks meerdere waarschuwingen hebben nagelaten om illegale content te verwijderen. Het zou onder meer gaan om materiaal dat het gedachtegoed promoot van ‘extremistische en terroristische organisaties’.

De Russische mediawaakhond stelt dat de bedrijven voor het eerst een boetebedrag moeten betalen dat een percentage is van hun jaarlijkse omzet in het land. Het is onduidelijk om wat voor percentage het precies gaat. Google liet weten de uitspraak te bestuderen.

Spanningen techbedrijven

Rusland heeft al langer een gespannen relatie met sommige techbedrijven. De autoriteiten klaagden afgelopen winter dat platformen als Twitter nalieten om berichten te verwijderen van aanhangers van de oppositie. Die probeerden via internet mensen te mobiliseren om deel te nemen aan protesten tegen de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalni.

De autoriteiten blokkeerden in aanloop naar de parlementsverkiezingen van september ook tientallen sites die waren gelinkt aan de oppositie. Google en Apple kregen toen opdracht om een app te verwijderen die was bedoeld om stemtips te geven aan kiezers die kritisch staan tegenover de regering.