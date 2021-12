Kinderopvangcentra verbreken contracten uit personeelsgebrek

Enkele kinderopvangcentra in ons land, waaronder het grote Partou, hebben lopende contracten met ouders moeten verbreken wegens personeelsgebrek, waardoor ze niet meer aan de kwaliteitseisen konden voldoen. Dat bevestigt Emmeline Bijlsma, directeur van de brancheorganisatie voor de kinderopvang BK na een bericht van RTL Nieuws. Er kunnen inmiddels vele tientallen kinderen niet meer worden opgevangen, zegt ze. ‘Op het totaal van 823.000 kinderen is het nog heel weinig, het zijn incidenten, maar het is verschrikkelijk. De ouders zitten met de handen in het haar.’