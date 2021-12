Journalisten willen om omikronangst digitale briefings Witte Huis

Amerikaanse journalisten hebben het Witte Huis gevraagd om dagelijkse persbijeenkomsten voortaan online te houden. De White House Correspondents’ Association (WHCA) vreest dat verslaggevers in of rond de perszaal het risico lopen de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus op te lopen, schrijft The Washington Post.

De WHCA, die journalisten vertegenwoordigt, heeft voorgesteld de pers in het vervolg via een programma als Zoom bij te praten. Dat lijkt voorlopig niet te gaan gebeuren. Regeringswoordvoerster Jen Psaki heeft laten weten dat in haar ogen een fout signaal wordt afgegeven als de 49 zetels tellende persruimte wordt gesloten.

Volgens het Witte Huis zijn al voldoende maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. De persorganisatie is daar niet gerust op en heeft journalisten gevraagd om zoveel mogelijk weg te blijven. Ook zou door de WHCA worden overwogen om maximaal veertien verslaggevers tegelijk te laten komen, zodat het makkelijk wordt om afstand te houden.

Dappere journalisten

De organisatie heeft geen zeggenschap over welke journalisten toegang krijgen tot het Witte Huis, maar gaat wel over de zetelverdeling in de persruimte. Daar was het donderdag erg rustig, mogelijk ook vanwege de naderende feestdagen. Woordvoerster Psaki grapte dat alleen bijzonder dappere journalisten haar briefing kennelijk nog persoonlijk durven bij te wonen.

Sommige verslaggevers denken volgens The Washington Post dat de regering meer waarde hecht aan beeldvorming dan medische noodzaak. Als de regeringswoordvoerster vragen van journalisten via videoverbinding zou beantwoorden, zou het beeld kunnen ontstaan dat de autoriteiten de corona-uitbraak mogelijk niet meer in de hand hebben.