Polen: Duitsland wil EU veranderen in Vierde Rijk

In een gesprek met het extreemrechtse dagblad GPC zei Kaczynski dat sommige landen ‘niet enthousiast zijn over het vooruitzicht dat een Duits Vierde Rijk wordt gebouwd op het fundament van de EU. Als wij Polen het eens waren met dit soort moderne onderwerping, zouden we op verschillende manieren worden gedegradeerd’, aldus de PiS-leider. Hij voegde eraan toe dat het Europese Hof van Justitie wordt gebruikt als ‘instrument’ voor federalistische ideeën.

Polen en de EU liggen al geruime tijd met elkaar overhoop, met name over ingrepen die de PiS deed in het rechtssysteem. De EU vreest dat hierdoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is aangetast. Het Poolse Constitutioneel Tribunaal sprak eerder dit jaar bovendien tot tweemaal toe uit dat de Poolse grondwet soms boven het Europees recht gaat. Reden voor de EU een nieuwe strafprocedure tegen het land te beginnen. Die kan uiteindelijk leiden tot boetes en dwangsommen.

Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan Warschau eerder deze maand, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki dat de steun van de huidige Duitse regering voor het EU-federalisme ‘utopisch en daarom gevaarlijk’ is.