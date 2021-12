FNV naar rechter om nabetaling voor ex-bezorgers Deliveroo

Het gaat in eerste instantie om twaalf ex-bezorgers. Maar volgens FNV zijn er nog meer claims in voorbereiding. De mensen om wie het gaat, werkten in de periode 2015 tot medio 2018 in loondienst bij Deliveroo en verdienden toen rond het minimumloon.

FNV voert al langer een juridische strijd tegen de ‘schijnconstructies’ bij platformbedrijven als Deliveroo. Eerder oordeelde het hof reeds dat de maaltijdbezorgers werknemers zijn en geen zzp’ers, zoals Deliveroo beweerde. In de recente cao-kwestie betoogde Deliveroo onder meer dat alleen gemotoriseerd vervoer onder de cao beroepsgoederenvervoer zou moeten vallen, en bezorging per fiets niet. Maar daar ging het hof niet in mee.

Deliveroo vindt het nog altijd ‘niet gepast’ om de cao voor beroepsgoederenvervoer toe te passen. Direct na de recente uitspraak zei het bedrijf al te overwegen om nog verder in beroep te gaan. De afspraken voor de transportsector zouden namelijk moeilijk toe te passen zijn voor het werk van een maaltijdbezorger, die op aanvraag ritjes maakt en volgens Deliveroo van flexibiliteit houdt.