De Jonge: prik met eiwitvaccin Novavax wordt mogelijk

Wel blijft hij niet-gevaccineerde mensen adviseren om voor hun eerste prikserie een mRNA-vaccin, zoals Pfizer of Moderna, te nemen. Hierin volgt hij de Gezondheidsraad. Sommigen hebben bezwaar tegen dit soort nieuwe vaccins. Nuvaxovid is gebaseerd op oudere technieken voor vaccinproductie.

Voor het vaccin van Novavax zijn twee prikken nodig, met daartussenin drie weken. Het vaccin bevat een nagemaakt 'spike-eiwit' van het coronavirus. Dit zijn uitsteeksels van het virus waar het immuunsysteem op reageert.

Effectiviteit

De effectiviteit van Nuvaxovid ligt tussen de 60 en 90 procent, schrijft De Jonge. Dat is volgens de Gezondheidsraad vergelijkbaar met de mRNA-vaccins toen die werden toegelaten op de markt. Wel is het volgens de raad aannemelijk dat Nuvaxovid, net zoals mRNA-vaccins, minder goed beschermt tegen de delta- en omikronvariant.

Het vaccin van Novavax is alleen beoordeeld voor eerste en tweede vaccinatie en niet voor een boosterprik. Ook is nog niet bekend of er mogelijk zeldzame bijwerkingen zijn, omdat het vaccin nog niet op grote schaal is toegepast.