Partijen: onacceptabel dat De Jonge extra beveiliging nodig heeft

Het gaat volgens partijen in de Tweede Kamer alle perken te buiten dat het huis van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) extra beveiligd moet worden na dreigementen. Voor de woning is een mobiele politiepost geplaatst.

‘Buitengewoon naar en totaal onacceptabel’, twitterde Attje Kuiken (PvdA). ‘Het is om ons als land diep voor te schamen’, aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks). Dat het nodig is om een politiepost te plaatsen voor het huis van een minister die al twee jaar lang dag en nacht werkt. Een schande is het.’

Farid Azarkan van DENK vindt het ‘idioot dat we ministers moeten beschermen’. Hij twittert ook: ‘Blijf met je fikken van ⁦@hugodejonge⁩ af!’ CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt het ‘heel erg’ dat de extra politiemaatregelen nodig zijn en Liane den Haan (Fractie Den Haan) noemt het ‘in- en intriest’.

De zorgminister is sinds de uitbraak van het coronavirus en de daarop genomen maatregelen veelvuldig bedreigd. De afgelopen tijd werd bij hem thuis onder meer een verdacht pakketje bezorgd en kwam een coronademonstrant bij hem aan de deur verhaal halen.