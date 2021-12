Johannes Paulus I in september zalig verklaard

Dat Johannes Paulus I zalig verklaard zal worden, was al bekend. In oktober werd erkend dat hij een wonder heeft verricht. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een zaligverklaring en ook een vereiste om later heilig te worden verklaard. De als Albino Luciani geboren geestelijke was volgens het Vaticaan na zijn dood verantwoordelijk voor de vermeend onverklaarbare genezing van een Argentijns meisje dat leed aan een ernstige hersenziekte.

Johannes Paulus I was een van de kortst dienende pausen in de geschiedenis. Hij overleed onverwachts op 65-jarige leeftijd toen hij de katholieke kerk slechts 33 dagen leidde. De Italiaan werd opgevolgd door Johannes Paulus II, die al heilig is verklaard.