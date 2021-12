VS heffen reisbeperkingen op voor acht Afrikaanse landen

De Amerikaanse regering heft de reisbeperkingen op die sinds eind vorige maand zijn ingesteld voor acht landen in zuidelijk Afrika. Het Witte Huis nam destijds deze maatregelen uit vrees voor de zeer besmettelijke omikronvariant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in het zuiden van Afrika. Nederland heeft donderdag het vliegverbod voor landen in die regio opgeheven.

Buitenlanders die tot veertien dagen voorafgaande aan hun vertrek naar de VS verbleven in Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibië, Lesotho, Eswatini, Mozambique en Malawi zijn vanaf 31 december weer welkom, bevestigt een woordvoerder van het Witte Huis. Het besluit is volgens hem genomen op aanbeveling van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. ‘De beperkingen gaven ons de tijd om omikron te begrijpen en we weten dat onze bestaande vaccins werken tegen omikron.’

Een hoge functionaris van het Witte Huis laat aan persbureau AFP weten dat nu omikron wereldwijd en in de VS alom aanwezig is, internationale reizigers uit de acht landen uit zuidelijk Afrika nagenoeg geen impact hebben op het aantal besmettingen in de Verenigde Staten.

De VS hebben de testregels voor internationale reizigers die naar het land komen eerder al verscherpt. Zo moeten ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Ook geldt er een verplichting voor het dragen van mondkapjes in vliegtuigen en op luchthavens.