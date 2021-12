Grote weersverschillen in Nederland op kerstdagen

Door de inval van kou vanuit het noorden komen de laagste temperaturen in de noordelijke provincies voor. De zachtere lucht vanaf de Atlantische Oceaan zorgt voor hogere temperaturen in onze zuidelijke provincies. Het midden van het land schommelt er steeds een beetje tussenin. Ook qua neerslag zijn er verschillen; de zon schijnt geregeld, maar regionaal valt ook sneeuw, regen of zelfs ijzel.

Stralend winterweer wordt het op basis van de huidige weerberekeningen op eerste kerstdag in het noorden en deels midden van het land. De zon schijnt volop, maar het is er koud. In het zuiden van het land begint de dag daarentegen met bewolking en regen. Zodra de kou vanuit het noorden ook daar in de loop van de ochtend arriveert, gaat de regen daar regionaal over in sneeuwval. Op basis van de huidige berekeningen lijkt vooral het gebied ten zuiden van de grote rivieren kans te maken op een of twee centimeter sneeuw. De tweede helft van de middag wordt het ook daar droog, met soms een gaatje voor de zon.

In het zuidwesten en zuiden van het land is er op tweede kerstdag in de ochtend enige tijd risico op gladheid door ijzel. Die hele strook met neerslag trekt in de loop van de dag verder naar het noordoosten en dat betekent dat de gladheid zich gedurende de middaguren naar het nog koude midden van het land verplaatst. In het noorden van het land ligt de temperatuur ook de hele middag en avond nog onder of rond het vriespunt en daar is er vooral later in de middag en in de avond en nacht risico op gladheid door ijzel.