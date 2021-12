Gorbatsjov: VS werden arrogant na val Sovjet-Unie

De voormalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov heeft drie decennia na het einde van de Koude Oorlog uitgehaald naar de Verenigde Staten. Die werden ‘arrogant’ na de val van de Sovjet-Unie, zegt de 90-jarige Rus tegen persbureau RIA Novosti. Dat leidde in zijn ogen tot de uitbreiding van de NAVO.

Gorbatsjov gaf een interview op de vooravond van het jubileum van zijn vertrek als Sovjetleider. Hij zegt dat het uiteenvallen van de communistische grootmacht leidde tot triomfalisme in het Westen, en dan vooral in de VS. De oud-leider stelt dat de zelfbenoemde winnaars van de Koude Oorlog besloten een nieuw ‘rijk’ te creëren. Daarmee verwijst hij naar de groei van de NAVO.

De inmiddels hoogbejaarde Gorbatsjov trad op 25 december 1991 af als president van de uiteenvallende Sovjet-Unie. Hij benadrukt tegenover het persbureau dat Washington en Moskou destijds hebben samengewerkt om een einde te maken aan de wapenwedloop tussen grootmachten en de bijbehorende spanning.

Veiligheidsgaranties

Sommige voormalige Sovjetstaten maken tegenwoordig deel uit van de NAVO. Rusland volgt de uitbreiding van dat bondgenootschap met argusogen en eiste ook deze week weer harde veiligheidsgaranties. President Vladimir Poetin noemde verdere uitbreiding van de NAVO richting het oosten onacceptabel.

Poetin werkte voor de val van de Sovjet-Unie voor inlichtingendienst KGB. Hij heeft de ondergang van het communistische rijk de ‘grootste geopolitieke ramp van de twintigste eeuw’ genoemd. De spanning tussen Rusland en het Westen loopt inmiddels weer op. In westerse hoofdsteden wordt gevreesd voor een Russische inval in het Oost-Europese Oekraïne, dat toenadering zoekt tot de NAVO.