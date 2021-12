Daling van aantal coronagevallen zet door

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds af. De daling stokte woensdag even toen het gemiddelde aantal positieve tests vrijwel gelijk bleef. Maar sinds donderdag gaat de afname verder.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal coronabesmettingen lag een week eerder aanzienlijk hoger. Op die vrijdag werden er ruim 15.000 besmettingen bevestigd.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 41 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.