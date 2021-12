IMCD winnaar in AEX na halve handelsdag, Wall Street gesloten

Chemicaliëndistributeur IMCD was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index. De Amsterdamse hoofdindex liet zelf weinig beweging en eindigde licht lager. De aandelenmarkten van beursuitbater Euronext, waaronder die in Amsterdam en Parijs, waren maar een halve dag open vanwege kerstavond en veel beleggers hadden een lang weekend genomen. Daardoor werd er maar weinig gehandeld. De beurzen in Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich bleven de hele dag dicht en ook Wall Street houdt de deuren gesloten.