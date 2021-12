Kerstdrukte zorgt volgens supermarkten niet voor problemen

Supermarkten merken dat het op de dag voor kerst druk is. Veel mensen doen nog snel hun laatste kerstboodschappen. Toch leidt dit volgens Albert Heijn, Jumbo en PLUS niet tot problemen. De coronamaatregelen, waaronder het houden van voldoende afstand, zouden nog gewoon nageleefd kunnen worden.

Een woordvoerster Albert Heijn spreekt van ‘gezellige kerstdrukte’ en ze zegt dat Albert Heijn overal artikelen zo snel mogelijk aanvult als ze op dreigen te raken. Om drukte te spreiden adviseerde de keten onlangs al aan klanten om houdbare boodschappen eerder in huis te halen.

Populaire kerstgerechten bij Albert Heijn zijn dit jaar onder meer garnalencocktails, stoofperen, rollade en tiramisu. Albert Heijn heeft ook speciale dinerboxen van toprestaurants als Daalder of Ron Gastrobar. Deze zijn alleen niet in alle winkels te koop.

Speciale producten

Jumbo merkt een grotere vraag naar zowel de dagelijkse boodschappen als naar speciale producten voor de feestdagen. ‘Wat we verder zien is dat producten uit ons bijzondere kerstassortiment hard lopen, de traditionele kerstproducten, zoals slagroom, afbakbroodjes, gourmet, varkenshaas, carpaccio en ijstaarten.’

PLUS ziet al de hele week dat het druk is en rekent ook vrijdag op vollere winkels. ‘Sowieso is het eind van de week altijd het drukst’, zegt een woordvoerster. Ze wijst erop dat er ook nog mensen zijn die in deze dagen gewoon hun normale weekboodschappen doen.

Speciaalzaken

Nu veel andere winkels en de horeca hun deuren dicht moeten houden, zijn de verwachtingen voor de feestdagen bij de supers dit jaar extra hooggespannen. Retaildeskundige Paul Moers voorspelde onlangs al dat de kerstomzet van supers dit jaar voor het eerst de 1 miljard euro gaat overschrijden.

Eerder deze week bleek dat speciaalzaken het ook erg druk hebben. Veel Nederlanders willen ondanks de sluiting van restaurants toch luxe eten en drinken, en daar plukken bijvoorbeeld de lokale slager of kaaswinkel de vruchten van. Sommige slagers hadden het een paar dagen terug zelfs al zo druk dat ze geen kerstbestellingen van klanten meer konden aannemen.

Wie toch nog iets vergeten is voor het kerstdiner, kan in het weekend ook nog bij veel supers langs. Tijdens eerste kerstdag blijven volgens cijfers van openingstijden.nl dit jaar iets meer supermarkten open dan in 2020, namelijk 44 procent. Op tweede kerstdag, dit jaar een zondag, zijn er met 80 procent wel wat minder winkels open dan vorig jaar.