Vierde prik voor mensen met risicoberoep aanbevolen in Oostenrijk

De Nationale Vaccinatieraad in Oostenrijk heeft een vierde inenting tegen het coronavirus aanbevolen voor mensen die vanwege hun werk of persoonlijke situatie veel kans hebben om in aanraking met het virus te komen. Het gaat dan onder meer om zorgmedewerkers die coronapatiënten behandelen. Volgens de raad is er nog niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor het nut van een vierde prik om dat voor de hele bevolking aan te bevelen.