Eurolanden mogen volgend jaar voor 1,8 miljard aan munten slaan

Het gaat voor komend jaar om een bedrag van 1321 miljoen euro aan gewone munten voor dagelijks gebruik en voor 475 miljoen euro aan munten voor verzamelaars in verband met bijvoorbeeld bijzondere gelegenheden. De meeste munten worden volgend jaar geslagen in Duitsland, met een bedrag van 583 miljoen euro, gevolgd door Frankrijk (249 miljoen euro) en Oostenrijk (232 miljoen euro).

Contant geld wordt steeds minder gebruikt, omdat mensen veel vaker met pinpassen en smartphones betalen in winkels. Ook wordt vanwege het coronavirus het gebruik van contant geld zo veel mogelijk afgeraden om besmettingen tegen te gaan. Volgens de ECB werden in 2020 in het eurogebied bijna 102 miljard betaaltransacties cashloos afgehandeld. Dat komt neer op een waarde van circa 167 miljard euro, een stijging van 8,7 procent vergeleken met 2019.