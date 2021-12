Huisartsen hebben tot nu toe zo’n 36.000 boosterprikken gezet

Huisartsen zijn gevraagd om de niet-mobiele patiënten uit hun patiëntenbestand te prikken. Naar schatting zijn er ongeveer 35.000 niet-mobiele mensen die zo hun boosterprik aangeboden moesten krijgen.

‘Het is niet zeker of nu ook alle niet-mobiele patiënten zijn geprikt, ook al hebben 36.000 mensen hun boostervaccin ontvangen’, zegt de LHV-woordvoerder. Zo zijn huisartsen ook gevraagd om mensen te prikken die in kleinschalige woonvoorzieningen wonen of mensen in een verzorgingstehuis die nog onder de huisarts vallen. Dat zijn naar schatting zo’n 110.000 mensen. Daarnaast zijn er huisartsen die hun hele patiëntenbestand hebben opgeroepen voor de boosterprik.

De vereniging weet niet of het doel om alle 60-plussers voor het nieuwe jaar te prikken ook gehaald wordt. ‘Het is ontzettend druk bij de huisartsen, niet iedereen heeft tijd om de niet-mobiele ouderen te prikken. De GGD zegt zich te focussen op de grote priklocaties en komt pas in januari toe aan deze groep mensen.’ De LHV heeft dus naar eigen zeggen geen volledig inzicht in bereik en effectiviteit van de boostercampagne door huisartsen.

Wel benadrukt ze dat er in elk geval een versnelling plaatsvindt doordat huisartsen helpen met het prikken. ‘Het is een relatief kleine groep die nu geprikt wordt door de huisarts, maar het is een hele belangrijke. Het gaat om kwetsbare mensen.’