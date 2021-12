Storing bij DigiD kan honderdduizenden mensen raken

Als DigiD een storing heeft - zoals vrijdag het geval lijkt - dan kan dat honderdduizenden mensen raken. De inlogdienst die mensen gebruiken om hun identiteit te verifiëren wordt in een jaar zo’n 403 miljoen keer gebruikt, zo blijkt uit informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken over 2020. Dat komt neer op 1,1 miljoen keer per dag.