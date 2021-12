Johnson noemt vaccinaties ‘onzichtbaar cadeau’ in kersttoespraak

De Britse premier Boris Johnson noemt coronavaccinaties een ‘onzichtbaar cadeau van onschatbare waarde’. In zijn kersttoespraak die via sociale media is gedeeld sprak de premier ook zijn waardering uit voor alle zorgmedewerkers en alle Britten die zich aan de coronaregels houden.

‘We weten dat het moeilijk blijft, maar ik hoop dat deze Kerstmis voor miljoenen families in het land stukken beter is dan de vorige kerst, omdat we het nu samen kunnen vieren met onze geliefden’, aldus Johnson. ‘Laten we oog hebben voor de mensen die een goede buur zijn, bijvoorbeeld door in de zorg te werken tijdens kerst of mensen die oog hebben voor iemand die een geliefde heeft verloren en anders alleen zou zijn. Dat is in de geest van Jezus Christus en zijn geboorte staat aan de grondslag van deze feestdag die zo groots wordt gevierd.’

‘Hoewel de tijd om cadeaus te kopen afloopt, is er een mooi cadeau dat je je naasten kunt geven. En dat is je laten inenten. Zo kunnen de feestdagen volgend jaar nog beter zijn dan dit jaar’, aldus de regeringsleider, die afsloot met iedereen fijne kerstdagen te wensen.