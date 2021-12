Problemen met inloggen DigiD

DigiD lijkt last te hebben van een storing. Sinds 07.30 uur komen er meldingen binnen van gebruikers over storingen met DigiD bij de website allestoringen.nl.

Een woordvoerder van Logius, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor DigiD, bevestigt dat er zeker zeven meldingen zijn binnengekomen over DigiD. Hij weet nog niet hoe grootschalig de storing is. Dit wordt verder onderzocht. Bij allestoringen.nl zijn honderden meldingen binnengekomen van een storing met DigiD.

DigiD wordt onder meer gebruikt om afspraken te maken bij de GGD voor een coronatest of een prikafspraak. Het is dus mogelijk dat sommige mensen op dit moment geen afspraak kunnen maken.