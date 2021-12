Rode Kruis hervat campagne om jongeren uit coronadip te halen

Bijna twee jaar na het begin van de coronapandemie voelen nog altijd 8 op de 10 jongeren tussen de 16 en 30 jaar, maar ook mensen in andere leeftijdsgroepen, zich weleens angstig en maken ze zich zorgen over de toekomst. Dat blijkt uit een volgens het Rode Kruis representatieve enquête onder ruim 1000 Nederlanders.

Uit de enquête blijkt dat mensen behoefte hebben aan minder verharding en meer begrip. Maar ze worstelen ermee met hoe ze begrip kunnen tonen. Het Rode Kruis gaat jongeren met #skipdecoronadip motiveren om de coronaperiode door te komen, en handvatten bieden om het gesprek aan te gaan. De noodhulporganisatie stelt een telefonische Hulplijn en een WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen open voor een luisterend oor.

Bij de groep van 16 tot 30 jaar is de stemming het somberst, maar ook mensen in andere leeftijdsgroepen maken zich zorgen. Zo ervaart 37 procent van alle ondervraagden af en toe eenzaamheid. Ook zijn ze bezorgd over de toekomst en onzeker over de afloop van de coronacrisis. Bij jongeren tussen de 16 en 30 (68 procent) en 70-plussers 61 procent) zijn die zorgen het sterkst. Van de ondervraagden kent driekwart wel eens een gevoel van onzekerheid of corona ooit voorbij zal gaan.