ASMI beurswinnaar 2021, inflatie en rente bepalen koers 2022

Chipbedrijf ASMI is de grote winnaar onder de Amsterdamse hoofdfondsen in 2021. Het bedrijf dat onder meer systemen maakt voor de bewerking van zogeheten wafers, de platen waar chips op worden geproduceerd, werd ruim 100 procent meer waard in het tweede jaar van de coronapandemie. Ook chipmachinemaker ASML bleef profiteren van het wereldwijde tekort aan chips en boekte een jaarwinst van 75 procent. Branchegenoot Besi won bijna 50 procent.

Volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen is het niet verwonderlijk dat de chipbedrijven het zo goed hebben gedaan. ‘ASML, ASMI en Besi zijn koplopers op het gebied van de nieuwste en snelste chips en de vraag naar chips blijft hoog. Consumenten konden weinig geld uitgeven aan diensten en kochten daardoor meer producten. En veel van die producten bevatten chips. De overgang naar het 5G-netwerk zorgt eveneens voor een grotere vraag naar nieuwe chips.’

De AEX-index boekte een jaarwinst van 26 procent. Eind maart schreef de graadmeter het 21 jaar oude record van iets meer dan 700 punten uit de boeken, door het op stoom komen van de vaccinatieprogramma’s. In september doorbrak de index voor het eerst in de geschiedenis de 800-puntengrens. Dankzij het sterke economische herstel, de steunmaatregelen en lage rentes stroomde er veel geld naar de aandelenmarkten. De zorgen over de hard oplopende inflatie namen wel toe. De vrees dat de geldontwaarding hardnekkiger is dan gedacht zorgde ervoor dat de centrale banken de coronasteun sneller gaan afbouwen.

2022 goed beursjaar

Volgens Versteeg zal 2022 ook een goed beursjaar worden, maar niet zo goed als 2021. ‘Door de onzekerheid rond omikron hebben we dit jaar wel de piek van de groei gezien. In de VS zal de rente worden verhoogd, maar in de eurozone niet. Maar ook met drie rentestappen in 2022 is de Amerikaanse Federal Reserve niet echt agressief.’

De inflatie zal volgens de analist hoog blijven en volgend jaar een piek bereiken, maar de prijsstijging zal tijdelijk zijn. ‘Daar maken we ons niet echt druk over. Ook de olieprijzen hebben waarschijnlijk wel de piek bereikt. Het chiptekort zal ook in 2022 aanhouden, maar de problemen in de toeleveringsketens zullen afnemen.’

Minder optimistisch

Cees Smit, partner en algemeen directeur van de Amsterdamse broker en vermogensbeheerder Today’s Groep, is minder optimistisch over het nieuwe jaar en ziet een correctie. ‘De chipbedrijven doen het fantastisch, maar de beurswaarderingen van deze bedrijven zijn hoog. ASML moet de komende jaren gigantische winsten boeken om de koerswaardering te rechtvaardigen.’

De bubbel op de huizenmarkt vormt volgens Smit ook een gevaar. ‘Mensen voelen zich door de gestegen huizenprijzen snel rijk en gaan daardoor meer beleggen. Maar de huizenmarkt kan ook voor tegenwind zorgen op de aandelenmarkten. Kijk maar naar de financiële crisis van 2008. Toen kelderde de prijs van vooral dure woningen en gingen ook de aandelen in de uitverkoop.’ De inflatie blijft volgens Smit ook in het nieuwe jaar hoog door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen en salarisverhogingen. ‘En de rente kan door de hoge inflatie niet blijvend laag blijven.’