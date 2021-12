Lockdowns houden inbrekers weg

Verzekeraar Interpolis meldt dat inbrekers dit jaar tot nu toe 21.619 keer toesloegen. Dat is 23 procent minder vaak dan vorig jaar. In totaal verwacht de verzekeraar dit jaar 22.500 inbraken, dat is een laagterecord. De daling hangt samen met de coronalockdowns.

In de maanden dat bijna alles dicht was, bleef het aantal woninginbraken laag. Vooral in Drenthe (-34 procent) en Flevoland (-33 procent) daalde het aantal inbraken hard. In Groningen (-6 procent), maar ook in Brabantse steden zoals Tilburg (+9 procent) en Den Bosch (-4 procent) daalde het aantal inbraken in 2021 niet zo hard of steeg het zelfs, blijkt uit de meest recente InbraakBarometer van Interpolis.

In het najaar liep het aantal inbraken weer op, richting de traditionele eindejaarspiek. Maar door de nieuwe lockdown is die stijging in de afgelopen weken weer stilgevallen.

Toch worden nog steeds wekelijks meer dan 500 woninginbraken gepleegd, dus het blijft opletten als je van huis gaat, waarschuwt de verzekeraar. ‘En rond kerst en oud en nieuw zeker’, zegt Mireille van den Boom, bij Interpolis verantwoordelijk voor de InbraakBarometer. ‘Dan is het aantal inbraken doorgaans drie keer zo hoog als in de rest van het jaar. Door de lockdown blijven mensen mogelijk vaker thuis. Maar ook bij het vieren van feestdagen in kleine kring bij familie of vrienden zullen inbrekers hun kans schoon zien bij verlaten woningen.’ Laat daarom bijvoorbeeld de kerstboomverlichting branden, zet wat halfvolle glazen op tafel en laat de gordijnen open, tipt Van den Boom.

Voor komend jaar verwacht Interpolis dat het aantal inbraken niet meer zal dalen.