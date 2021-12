Nieuwe eigenaren voor moederbedrijf warenhuisketen de Bijenkorf

Het Britse moederbedrijf van warenhuisketen de Bijenkorf krijgt nieuwe eigenaren. Selfridges Group wordt overgenomen door een Thais en een Oostenrijks bedrijf van de Canadese miljardairsfamilie Weston, die al langer van de winkelgroep af wilde. Naast de zeven Bijenkorf-winkels in Nederland bezit Selfridges warenhuizen onder de eigen merknaam en ketens in Ierland en Canada.

Het gaat om het Thaise winkelconglomeraat Central Group en het Oostenrijkse vastgoedconcern Signa. Zij zijn samen al eigenaar van onder meer het vermaarde Berlijnse warenhuis Kaufhaus des Westens, kortweg KaDeWe, en het Italiaanse Rinascente. Daarnaast heeft Central Group, eigendom van de miljardairsfamilie Chirathivat, veel winkelbezittingen in Thailand.

In juni verschenen al berichten dat de familie Weston de luxewinkelgroep voor 4 miljard pond, omgerekend 4,7 miljard euro, wilde verkopen. Adviseurs van zakenbank Credit Suisse begeleidden de zoektocht naar een nieuwe eigenaar, zo schreef de Britse krant The Guardian.

Er werden geen financiële details gemeld over de deal, waarbij Central Group en Signa ieder een belang krijgen van 50 procent in Selfridges. De Canadese warenhuisbezittingen blijven in handen van de familie Weston.

Selfridges werd in 1908 opgericht door Harry Gordon Selfridge. In 2003 werd het bedrijf overgenomen door de familie Weston. Het bekendste pand is het monumentale winkelgebouw aan de Londense Oxford Street. De Bijenkorf ging in 2011 over van Maxeda naar Selfridges Group. Anderhalf jaar later kondigde de Bijenkorf aan vijf van de twaalf winkels te sluiten. De Bijenkorf heeft nu zeven filialen in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.