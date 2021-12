Damrak begint rustig aan halve handelsdag, Frankfurt gesloten

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich vrijdag op voor een rustige verkorte handelsdag. Vanwege kerstavond sluiten de markten van beursuitbater Euronext, waaronder die in Amsterdam, Brussel en Parijs, om 14.00 uur de deuren. De beurs in Londen gaat om 13.30 uur dicht en de markten in Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich zijn gesloten. Ook op Wall Street hebben beleggers een lang kerstweekend.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de halve handelsdag. Ook de beursgraadmeters in Parijs en Londen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. In Azië lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien. In Tokio ging de Nikkei 0,1 procent lager het weekeinde in en de Hang Seng-index in Hongkong sloot 0,1 procent hoger na een verkorte handelssessie.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent lager. De lockdown in de Chinese stad Xi’an zette de stemming onder druk. Verschillende Chinese bedrijven verklaarden dat hun activiteiten door de maatregelen in de stad met 13 miljoen inwoners worden geraakt.

Veon

Het Russische telecomconcern Veon, dat een notering heeft op het Damrak, liet weten twee nieuwe kredietfaciliteiten te hebben afgesloten voor omgerekend 1,1 miljard euro. Het geld zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelen.

Optiekconcern GrandVision, dat begin januari verdwijnt van de Amsterdamse beurs, en brillenproducent EssilorLuxottica hebben een koper gevonden voor de brillenzaken van Eye Wish. In totaal 142 winkels in Nederland gaan inclusief de merknaam en samen met 35 Belgische GrandOptical-zaken over naar de Oostenrijkse branchegenoot MPG. De verkoop is het gevolg van de toezeggingen die EssilorLuxottica aan Brussel moest doen om GrandVision over te nemen.

Koersen

De Europese beurzen sloten donderdag in het groen. De AEX-index klom 1,3 procent tot 792,30 punten en de MidKap won 0,8 procent tot 1054,94 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Ook Wall Street zette de opmars voort. De Dow-Jonesindex won 0,6 procent tot 35.950,56 punten. De S&P 500 klom 0,6 procent tot een nieuw recordniveau en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent.

De euro was 1,1329 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 73,76 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 76,40 dollar per vat.