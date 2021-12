Doden en honderden ongelukken op Duitse wegen door winterweer

Een 19-jarige automobilist kwam om het leven na een botsing met een andere auto in de noordoostelijke staat Mecklenburg-Voor-Pommeren. De andere automobilist raakte zwaargewond. In het aan Nederland grenzende Nedersaksen kwam een 15-jarig meisje om nadat haar vader de controle over zijn wagen was verloren op de gladde weg. De vier andere inzittenden, behalve de vader nog drie kinderen van 4, 8 en 15 jaar oud, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein waren er zeker 190 ongelukken door de sneeuw en de gladde wegen. In Beieren zijn ook tientallen ongelukken vastgesteld op gladde wegen. Daar zijn meerdere mensen licht gewond geraakt. Verschillende wegen in Duitsland, waaronder de grote snelweg A6 in Beieren, werden afgesloten vanwege de gladheid. Op die weg waren in korte tijd twintig auto’s betrokken bij negen ongelukken binnen één kilometer.