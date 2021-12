Meer winst voor Nederlandse bedrijven ondanks lagere coronasteun

Het is Nederlandse bedrijven in het derde kwartaal van dit jaar gelukt om meer winst te maken terwijl de coronasteun die ze ontvingen van de overheid afnam. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het derde kwartaal.

In de meetperiode konden bedrijven nog wel aanspraak maken op coronasteun. Maar de voorwaarden waren niet meer hetzelfde als aan het begin van de crisis. Daarbij maakten minder ondernemingen aanspraak op de hulp.

De brutowinst van bedrijven, uitgezonderd partijen uit de financiële sector, kwam in deze periode alles bij elkaar uit op 79,2 miljard euro. Dat is 10,9 miljard euro meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was ook hoger dan in het derde kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken. Het statistiekbureau houdt in de cijfers al wel zo goed als het kan rekening met terugbetaling van onterecht ontvangen steun. Maar daarvoor is nog niet alle informatie beschikbaar.

Volgens het CBS is er in het derde kwartaal ook meer belasting betaald door de niet-financiële bedrijven. Er stroomde 1,2 miljard euro meer naar de schatkist dan een jaar eerder. Ook werd er meer dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Dit bedrag lag 2,5 miljard euro hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Verder werd er 1,1 miljard euro meer geïnvesteerd in vaste activa. Dat zijn bezittingen van een onderneming, die voor langere tijd in gebruik zijn zoals gebouwen, machines of transportmiddelen.