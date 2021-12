Economische groei derde kwartaal valt iets hoger uit

De Nederlandse economie heeft in het derde kwartaal iets beter gepresteerd dan eerder gemeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde in een nieuwe raming de groei bij naar 2,1 procent op kwartaalbasis. Dat was bij een eerdere raming nog 1,9 procent. Vooral huishoudens blijken meer te hebben uitgegeven. Verder droegen ook hogere overheidsuitgaven bij aan de bijstelling.