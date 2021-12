Rutte: ik heb fouten gemaakt in het coronabeleid

Demissionair premier Mark Rutte trekt in zijn traditionele kerstinterview met De Telegraaf het boetekleed aan. Tegenover de krant erkent hij vrijdag dat Nederland eerder had kunnen beginnen met een boostercampagne en dat de maatregelen die het demissionaire kabinet in november nam om de pandemie in te dammen niet ver genoeg gingen. Mede daardoor zit Nederland nu in een lockdown. Ook zegt hij dat hij communicatiefouten heeft gemaakt.

Gevraagd naar hoe het komt dat het vertrouwen van burgers in het coronabeleid is gekelderd, stelt Rutte vast dat mensen genoeg hebben van leven met alle beperkingen, maar dat dat ook een te gemakkelijke verklaring is. "Ik heb fouten gemaakt, in de communicatie", bekent hij. "Ik heb in het begin te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en te weinig op de verplichte maatregelen. Het tweede is dat het me niet gelukt is om in voldoende mate mensen te overtuigen van de basismaatregelen."

In het interview gaat Rutte ook in op de formatie, de langste uit de parlementaire geschiedenis. Volgens Rutte heeft die te lang geduurd. "Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning uit de formatie is gehaald", zegt de demissionair premier. In 2012 is de rol die het staatshoofd speelde in kabinetsformaties aan de Tweede Kamer gegeven. "Het is niet dat als je de koning terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen", denkt Rutte.

De lange formatie, het coronabeleid en de toeslagenaffaire hebben het vertrouwen van burgers in de politiek uitgehold, geeft Rutte toe. Een pasklare oplossing daarvoor heeft hij niet. "Het is onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in", zegt hij tegen De Telegraaf.