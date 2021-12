Wall Street overtuigd dat economie VS omikrongolf kan doorstaan

Beleggers op Wall Street lijken ervan overtuigd dat het herstel van de Amerikaanse economie krachtig genoeg is om de omikrongolf te doorstaan. Hoewel de nieuwe coronavariant zich in rap tempo verspreidt, steeg de brede beursgraadmeter S&P 500 in New York donderdag naar zijn hoogste niveau ooit.

De toonaangevende index won 0,6 procent tot 4725,79 punten. Ook de bekende Dow-Jonesindex zat in de lift. Deze graadmeter dikte eveneens 0,6 procent aan en sloot op 35.950,56 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 15.653,38 punten. Afgelopen dagen was ook al sprake van optimisme op de beursvloeren. De Amerikaanse beurzen blijven vrijdag gesloten vanwege kerstavond.

Beleggers kregen op de laatste handelsdag van de week nog een stroom macrocijfers te verwerken. Daaruit kwam een gunstig beeld van de economie naar voren. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten bleek verder toegenomen en de verkoop van nieuwe woningen steeg in november tot het hoogste niveau in zeven maanden. Nieuwe gegevens over de orders van duurzame goederen overtroffen daarnaast de verwachtingen van analisten. Wel werd duidelijk dat de consumentenbestedingen, wanneer die worden gecorrigeerd voor inflatie, stagneerden als gevolg van de recente sterke prijsstijgingen.

Meta

Facebook-moederbedrijf Meta won 1,5 procent. De onderneming heeft besloten in beroep te gaan tegen een Brits bevel om animatieplatform Giphy te verkopen. Volgens het concern van topman Mark Zuckerberg is er helemaal geen bewijs dat de overname van de database voor gif-animaties in 2020 door het socialemediabedrijf de concurrentie te veel schaadt.

De markt reageerde daarnaast nauwelijks op het bericht dat de coronapil van farmaceut Merck, in Nederland beter bekend onder de naam MSD, in de Verenigde Staten is goedgekeurd voor Covid-19-gevallen met grote gezondheidsrisico’s. Het aandeel sloot 0,6 procent in de min.

Crocs

Crocs daalde op zijn beurt bijna 12 procent. De fabrikant van plastic schoenen heeft een definitieve overeenkomst bereikt over een overname van Heydude. Crocs betaalt 2,5 miljard dollar in contanten en aandelen voor het niet-beursgenoteerde schoenenmerk.

De euro was 1,1327 dollar waard, tegen 1,1315 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 73,84 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 76,88 dollar per vat.